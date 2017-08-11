Дмитрий Скопинцев: "Разговор с Кучуком был, но сути я так и не понял"

Нападающий "Балтики" Дмитрий Скопинцев в интервью "СЭ" отметил, что не знает, понравился ли главному тренеру "Ростова" Леониду Кучуку. также 20-летний футболист считает, что чтобы играть у Курбана Бердыева, нужно понимать его философию.

– А ведь наверняка хотелось поработать в "Ростове" с Бердыевым?

– Курбан Бекиевич, безусловно, очень сильный и интересный специалист, – сказал Скопинцев. – Но, чтобы понять всю его философию, требования, нужно у него играть, а не просто находиться в команде.

– А с Кучуком была беседа?

– Разговор был, но сути я так и не понял. Вроде я тренеру понравился, а в итоге отправился в аренду снова. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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