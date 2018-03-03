20:00 3 марта | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Скопинцев: "На мне нарушили правила, пенальти был"

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Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев назвал справедливым назначение пенальти в концовке первого тайма матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". После фола Романа Шишкина арбитр назначил 11-метровый удар в ворота кубанцев, который реализовал Алексей Ионов.

- Считаю, что был пенальти, - сказал Скопинцев в эфире канала "Наш футбол". - На мне были нарушены правила. Я врывался в штрафную, почувствовал контакт. Я хотел продолжить движение с мячом, так что пенальти был. 

Эмоции пока положительные, выполняем тренерскую установку. Надеюсь, второй тайм будет лучше.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Бармен

Дима, ты здорово отыграл для первого матча в вышке! Бери почаще игру на себя, как у нас в "Балтике"! Удачи!!!

21:19 3 марта

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