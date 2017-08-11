Дмитрий Скопинцев: "Когда работаешь бок о бок с Аршавиным, Кержаковым, Халком, непроизвольно прогрессируешь"

Нападающий "Балтики" Дмитрий Скопинцев в интервью "СЭ" заявил, что не считает ошибкой время, проведенное в "Зените". 20-летний футболист отметил, что игра рядом с Александром Кержаковым и Халком помогла ему в развитии.

– Переход из молодежки "Динамо" в "Зенит" не был для вас ошибкой?

– Конечно, нет!

– Тогда что дало вам время, проведенное в "Зените"?

– Год в "Зените" – самый важный пока в моей футбольной карьере. В 17-18 лет я почти всегда был при основной команде, тренировался, играл, забивал в товарищеских матчах. Проявил себя в юношеской Лиге чемпионов. Понимаете, когда ты работаешь бок о бок с Аршавиным, Кержаковым, Халком, то непроизвольно прогрессируешь. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Дмитрий Скопинцев: "Постараюсь обратить на себя внимание Черчесова"