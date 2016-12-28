23:07 28 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Зарплата Молло - 65 тысяч евро в месяц, у Скрипченко - 1,8 миллиона рублей"

0
0
0

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают футболисты "Крыльев Советов" и главный тренер команды Вадим Скрипченко. Самарский клуб идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

– Максимальная зарплата игрока в "Крыльях Советов" – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц, – цитирует "Терра" Шляхтина. – Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей.

Дополнительная информация

http://www.trkterra.ru/news/dmitriy-shlyahtin-nazval-zarplaty-futbolistov-fk-krylya-sovetov/28122016-1210

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ