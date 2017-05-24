Дмитрий Шляхтин: "Вылет "Крыльев Советов" - это шок"

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что для него стал шоком вылет клуба в ФНЛ. Однако руководитель отметил, что эту ситуацию самарская команда уже проходила и сделает выводы. Также Шляхтин не ответил, останется ли Вадим Скрипченко на посту главного тренера клуба.

– Наш вылет – это шок, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Самара – футбольный город, Самарская область – футбольный регион. Мне непонятно, почему так произошло. Выводы будут сделаны, и они будут достаточно аргументированными. Будем работать, мы все это уже проходили. Я уже занимался возвратом клуба.

Останется ли Скрипченко? Мы анализируем произошедшее, тренер принял команду в непростое время. Уволить – это проще всего.