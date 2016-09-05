Дмитрий Шляхтин: "Вокруг "Крыльев Советов" предпринимаются попытки создать негатив"

Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подвел итоги трансферной кампании и отметил, что клуб пытаются дискредитировать в глазах болельщиков. По его словам, атмосфера в преддверии матча с Ростовом в команде позитивная.

– Итогами трансферной кампании в целом мы довольны как со спортивной точки зрения, так и финансовой. Безусловно, подписание Молло можно считать нашей трансферной удачей, – цитирует Шляхтина "Волга Ньюс". – Знаю, что болельщики нашей команды восприняли новость о его возвращении с огромным воодушевлением. Сегодня ночью футболист прибыл в Самару, в аэропорту его встречали болельщики "Крыльев". Могу сказать, что французу такая встреча была очень приятна.

Сейчас команда в рабочем режиме готовится к матчу с "Ростовом". Настрой у всех боевой, атмосфера позитивная, новички быстро вписались в коллектив. Команда горит желанием изменить турнирное положение, начать побеждать. Надо собраться, сконцентрироваться и выйти из этой непростой турнирной ситуации. Конечно, очень нужна и важна поддержка болельщиков, домашних трибун.

К сожалению, есть и неприятные вещи. Предпринимаются попытки создать негатив вокруг "Крыльев", дискредитировать клуб в глазах общественности и болельщиков, "вбросить" компрометирующую информацию, необъективно ее подать. Насколько мне известно, уже в ближайшее время будет такая публикация против "КС" и руководства клуба. Думаю, к этому надо относиться спокойно, понимая контекст происходящего.