Дмитрий Шляхтин: "У "Крыльев" нет проблем, как у условной "Кубани". Тот путь заведомо бессмысленный"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин в интервью "СЭ" отметил, что самарский клуб живет строго по финансам. По его словам, вернувшемся в премьер-лигу клубу это придает стабильности.

– Отвечу по данному пункту не как управленец, а как человек, который принял этот клуб. Так вот, я взял его с закредитованностью 2 миллиарда рублей. Команда шесть месяцев не получала зарплату. Все это пришлось разгребать.

Вместе с тем первый вылет в ФНЛ – не моя история. Я пришел в министерство в ноябре и не просил футбола. Но губернатор вызвал меня и сказал, что этим должен заниматься я. При этом тренер уже был назначен – тогда вместо "сдернувшегося" в "Анжи" Гаджи Гаджиева по настоянию ветеранов поставили Александра Цыганкова.

– А второй вылет?

– Вот это уже мое, тут ответственности с себя не снимаю. Но нужно понимать, что наш клуб живет строго по финансам. За это время мы сократили долговые обязательства в разы. И мы не заходим за установленные границы. Если имеем миллиард на год – на это и живем. И у нас нет проблем, как у условной "Кубани". Тот путь заведомо бессмысленный.

– С этим не поспоришь.

– Можно было бы подписать игроков – и выстрелить в одном сезоне. Но тем самым загнать клуб в такую долговую яму, что потом не выбраться. Сколько было случаев, когда команды подписывали серьезных игроков, не имея никаких финансовых гарантий. Где нынче "Томь"? Куда делась "Волга"? Что сейчас с "Кубанью"?

Хотя болельщику всегда хочется большего. Когда "Крылья" выиграли у "Спартака" – 4:0, Самара три дня пила от радости. И я горд, что за период моего руководства, мы обыгрывали все клубы, за исключением пока ЦСКА. Никто, кстати, не запомнил, что при мне команда занимала девятое место. Лучший результат за девять лет! (Владимир ИВАНОВ)

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