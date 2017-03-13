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Дмитрий Шляхтин: "Скрипченко не виноват в неудачах "Крыльев Советов"

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Министр спорта Самарской области, член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что решение о будущем главного тренера Вадима Скрипченко будет принято летом. На данный момент самарский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Специалист возглавил команду в ноябре 2016 года, сменив на этом посту бельгийца Франка Веркаутерена.

– Решения относительно будущего Скрипченко нет, оно будет принято летом, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Он не виноват в неудачах команды в этом сезоне, так как принял команду, которая к тому моменту уже проиграла большое количество игр. Причиной провала послужили плохие результаты на старте сезона.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4090086

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