Дмитрий Шляхтин: "Рыжиков уже прошел медосмотр в "Крыльях", осталось подписать контракт"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию "СЭ" о скором подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым, который после прошлого сезона покинул "Рубин" на правах свободного агента.

По нашим данным, заключение соглашения должно случиться уже сегодня, оно будет рассчитано на два года.

- Рыжиков уже в Самаре и прошел медобследование. Так что могу частично подтвердить вашу информацию, - сказал Шляхтин. – Что касается срока, то тут ничего не скажу, потому что я не веду переговоры. Но про два года не уверен, потому что вчера, насколько знаю, длительность еще обсуждалась.

- Когда будет подписан контракт?

- Опять же вопрос не ко мне. Как только соглашение будет подписано, мы сразу объявим.

В сезоне-2017/18 37-летний голкипер сыграл за "Рубин" 14 матчей, в которых пропустил 14 голов. (Андрей СИЗЯКИН)

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