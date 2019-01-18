Дмитрий Шляхтин: "Решение об уходе из "Крыльев" правильно, у меня огромная нагрузка по другим делам"

Бывший председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что был готов к уходу с этого поста.

Ранее стало известно, что новым руководящим лицом в клубе станет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

- Я неоднократно говорил в своих комментариях, что у меня большая нагрузка, поэтому считаю это решение правильным. Нет, я не просил об этом, я просто говорил, что готов уйти в связи с огромной нагрузкой по другим делам, - приводит слова Шляхтина ТАСС. - Основной своей заслугой считаю тот факт, что клуб не нарастил ни единого рубля долгов за тот период, когда я находился на посту председателя правления. Более того, за эти годы нам удалось сократить долговые обязательства более чем на 200 миллионов рублей. Я продолжу ходить на футбол. Что касается дальнейшей работы в клубе, займу ли я какую-нибудь в нем должность, то этот вопрос не обсуждался.

Помимо работы в "Крыльях Советов", Шляхтин является министром спорта Самарской области и президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.