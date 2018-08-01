Дмитрий Шляхтин: "Практически стопроцентная загрузка стадиона на первом матче радует и обнадеживает"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что высокая посещаемость первого домашнего матча "Крыльев Советов" в премьер-лиге против ЦСКА​ обусловлена опытом чемпионата мира-2018. Также он надеется, что на следующей игре также будет много зрителей.

– Мы постарались сохранить то, что было у нас в период чемпионата, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Соответственно, раз стадион полный, значит, все болельщики добрались. Практически стопроцентная загрузка на первом матче радует и обнадеживает очень сильно. Конечно, хотелось бы, чтобы это на каждый матч было, не только на ЦСКА. Мне показалось, что сегодня мы играли не хуже, моментов было даже больше, поэтому надо, чтобы болельщики поверили и в следующих играх приходили и болели за нашу команду.