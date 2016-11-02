Дмитрий Шляхтин: "Помимо Скрипченко "Крылья Советов" рассматривают еще три кандидатуры"

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб рассматривает четыре кандидатуры на пост главного тренера команды. Ранее экс-наставник "Урала" Вадим Скрипченко подтвердил, что с ним самарский клуб контактировал.

– Со Скрипченко решили связаться после его освобождения, – цитирует ТАСС Шляхтина. – У меня есть специалисты, ответственные за принятие решений, и мы просто хотим понять и проговорить некоторые моменты. Это называется элементарной встречей, скорее всего, она состоится завтра. Не было такого предложения, чтобы он приехал и принял команду. У нас еще три кандидатуры, и мы с ними тоже проведем переговоры.

Компенсация у Веркаутерена, как и у всех, кто увольняется, три зарплаты – по Трудовому кодексу. Какой-то компенсации сверх этого не предусмотрено.

Я не мог переманить Скрипченко в Самару. Во-первых, с ним я не встречался, во-вторых, всю эту неделю я был в Европе. Это (отставка Веркаутерена) произошло после поражения от "Оренбурга", и если бы его не было, то не было бы отставок, я это обговаривал. Что, Скрипченко ждал, когда мы снимем Франка? Если бы мы выиграли у "Оренбурга", Франк остался бы на месте.