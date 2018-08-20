Дмитрий Шляхтин: "Паники и истерик в "Крыльях" нет"

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что клуб в чемпионате России идет по намеченному графику. Накануне самарцы уступили дома "Локомотиву" (0:1) и с четырьмя очками после четырех туров занимают 11-е место в таблице РПЛ.

- Многие ждали другого старта в чемпионате – ЦСКА, "Локомотив", мы же новички премьер-лиги в этом сезоне, - цитирует "РИА Новости" Шляхтина. - Команда показывает прагматичный результат, паники и истерик в клубе нет, идем по намеченному графику. Задача "Крыльев Советов" - сохранить место в премьер-лиге. Спасибо болельщикам за посещаемость на стадионе, они любят команду, поддерживают, это здорово.

Подумаем над трансферами, нужно укрепить защиту и опорную зону полузащиты.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам