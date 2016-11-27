Дмитрий Шляхтин: "Отдельной благодарности заслуживают работники стадиона "Металлург"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин после победы над "Томью" (3:0) в матче 15-го тура чемпионата России отметил самоотдачу футболистов. Он добавил, что отдельной благодарности заслужили работники стадиона, которые подготовили арену к матчу, несмотря на тяжелые погодные условия.

– Сегодня наша команда выходила на матч с "Томью" с запредельным настроем: все понимали, насколько нужна и важна победа, – приводит официальный сайт "Крыльев Советов" слова Шляхтина. – Игроки продемонстрировали высокую самоотдачу, самоотверженность, нацеленность на результат. В итоге "Крылья" одержали такую важную победу, как с точки зрения турнирного положения, так и в плане эмоционального состояния. Мы прервали безвыигрышную серию и ушли с последнего места. Поздравляю команду, тренерский штаб и наших болельщиков с успехом! Особенно приятно, что мы сегодня не просто выиграли, но и показали яркий, зрелищный футбол. От имени клуба, от всей команды хочу выразить слова огромной благодарности каждому болельщику, кто сегодня, несмотря на такие сложные погодные условия, пришел на "Металлург" поддержать наших ребят. Отдельных слов благодарности заслуживают и все сотрудники стадиона, которые приложили максимум усилий для того, чтобы подготовить поле к игре, чтобы матч состоялся. Надеюсь, сегодня случился переломный момент, который даст нашей команде импульс для дальнейшего удачного выступления в сезоне.

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