Дмитрий Шляхтин: "Не могу сказать, что Цаллагов - звезда"

Министр спорта Самарской области и председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин не согласился с тем, что в лице перешедшего в "Зенит" защитника Ибрагима Цаллагова клуб отпустил лидера команды. Шляхтин высказал мнение, что лидером коллектива является нападающий Сергей Корниленко.

– Почему-то Цаллагов в данной ситуации стал лидером; он всегда был ровным, спокойным игроком, его лидерские качества заключались в том, что по характеру он достаточно своеобразный – взрывной, горячий, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Ибрагим очень долго искал клуб: и в первый сезон после вылета команды в ФНЛ, и после возвращения в премьер-лигу, но никого не нашел. Тогда мы ему уже сказали: "Давай, не воображай, подписывай контракт, а там посмотрим", и прописали определенные опции. Смена тренера всегда дает новые эмоции, получился ряд хороших игр, и Ибрагима заметили, но я не могу сказать, что он – звезда.

Мы отправили Мбакогу, он не оправдал ожиданий: постоянно болеет, то есть не боец, откровенно говоря. У нас была опция о досрочном расторжении. Более того, мы сэкономили приличную сумму на зарплате.

Знаете, в своей команде никого не могу выделить отдельно. Пожалуй, сейчас это в большей степени Сергей Корниленко, который достаточно опытный, матерый, дает результат, мотивирован. Он, наверное, и является ключевой фигурой в команде.

Мы очень активно работаем, ищем; по защите и центральной зоне мы, думаю, вопрос решим, а вот по нападению могут быть проблемы. Сейчас, зимой, это тяжелая позиция. Но у нас есть Паскуато, Корнила (Корниленко).