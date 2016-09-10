14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" доверяют Веркаутерену"

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Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что клуб продолжает доверять главному тренеру Франку Веркаутерену. В текущем сезоне самарцы набрали в шести матчах чемпионата России два очка и идут на последнем месте в турнирной таблице. Веркаутерен возглавляет "Крылья" с 2014 года, и в прошедшем сезоне занял с ними девятое место - самое высокое за последние восемь лет.

- Доверие есть, и никаких других вариантов пока не рассматриваем, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Тяжелый календарь, тяжелые игры... Поэтому дадим дальше тренироваться, готовиться и играть.

Я бы не сказал, что у команды много брака. "Ростов" всегда славился "стандартами". Четыре удара - два гола, понимаете. Вчерашняя игра, считаю, все-таки показывает немного разный уровень команд. Надо играть в свою игру, со своими командами; все равно будут те, у которых мы сможем забрать очки. Не стоит подходить так пессимистично: картинка все-таки есть, и она не такая уж безнадежная. Где-то немножко не везет, к тому же мы играем с топ-клубами - "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Ростов". Ну и, конечно, три пенальти в шести матчах - это тоже определенный дискомфорт.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3610965

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bond1951

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