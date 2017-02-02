Дмитрий Шляхтин: "Кредиторский долг "Крыльев Советов" составляет 220 миллионов рублей"

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб на текущий момент имеет кредиторскую задолженность в размере 220 миллионов рублей. Шляхтин также сообщил, что бюджет клуба на сезон составляет 500 миллионов рублей, которые прописаны для клуба в бюджете области, и те деньги, которые самарцы зарабатывают сами.

– Когда я принял клуб, текущий долг составлял 570 миллионов рублей, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Еще был кредит от "Газбанка" на 380 миллионов и от "Новикомбанка" на 980 миллионов. Сейчас эта сумма обновлена: в первом случае у нас 220 миллионов, во втором мы выходим на 300 миллионов рублей и реструктуризацию и в перспективе его закроем. Сегодня, даже если клуб имеет кредиторскую задолженность 220 миллионов, считаю, что это немного.

В бюджете прописано 500 миллионов рублей. При этом в прошлом году мы сами заработали больше 300 миллионов. В этом году рассчитываем заработать больше с учетом трансферов. Мы сжимаемся, сегодня не имеем задолженностей по зарплате, мы сегодня даже немного в профиците.

Не надо больше выделять финансирование со стороны области: во-первых, сидеть на "бюджетной игле" неправильно, во-вторых, для нас сейчас важно нарастить материальную базу.

В январе было получено свидетельство о праве собственности Самарской области на Академию имени Коноплева, и это колоссальный плюс для регионального футбола; в перспективе создание аналогичной академии на базе стадиона, так как есть много свободных площадей и инфраструктуры. Чемпионат мира-2018 дает нам пять дополнительных площадок, две из них мы разместили возле самого строящегося стадиона. Помимо этого за четыре года построено семь стадионов в регионе. На 2017 год в программе еще пять.

В общем-то динамика развития есть. Сейчас для нас важно нарастить материальную базу, сосредоточиться на молодежи и жить по средствам. Звезды хватать не надо.