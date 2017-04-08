Дмитрий Шляхтин: "Когда так судят, у "Крыльев" руки опускаются"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин после матча 22-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2) отметил, что пенальти в ворота его команды, который реализовал Петар Занев, не было. По его словам, когда арбитры так судят, у футболистов опускаются руки.

- Я считаю, что если судья судит, то объективно нужно судить и нарушения команды соперника, и нарушения нашей команды, - приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. - При идентичных ситуациях карточки почему-то не достают, а при ситуации с Зинковым сразу достали карточку, причем вторую, ну и пенальти не было - это 100%. Все это видели и подтверждают, что в очередной раз говорит о кризисе наших судей. Ребята молодцы, бились до последнего, но, когда так судят, руки опускаются.