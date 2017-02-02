Дмитрий Шляхтин: "Какое отношение имеет "Сент-Этьен" к переходу Молло в "Зенит"?

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что "Сент-Этьен" не станет обращаться в ФИФА с просьбой расследовать трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского коллектива в "Зенит". По информации французских СМИ, "зеленые" намерены оспорить в ФИФА сумму трансфера. "Сент-Этьен" должен получить 50 процентов от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро. Французы получили 250 тысяч, как и "Крылья Советов".

– Нет никаких жалоб, думаю, они не обратились и не обратятся, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Мы в прошлом сезоне взяли Молло в аренду, она обошлась нам примерно в 400 тысяч евро, плюс была опция о выкупе его за 2,5 миллиона. Сезон закончился, мы заплатили за аренду и выкупать за 2,5 миллиона не стали. Потом "Сент-Этьен" опустил цену до 1,5 миллиона, но опять же никто не откликнулся. Мы его забрали как свободного агента.

Вот и вопрос: какое отношение имеет к трансферу "Сент-Этьен"? Народ же не понимает этого и начинает додумывать. Трансфер обошелся нам в ноль евро, поэтому какие могут быть к нам вопросы?