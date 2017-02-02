Дмитрий Шляхтин: "Какое отношение имеет "Сент-Этьен" к переходу Молло в "Зенит"?

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что "Сент-Этьен" не станет обращаться в ФИФА с просьбой расследовать трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского коллектива в "Зенит". По информации французских СМИ, "зеленые" намерены оспорить в ФИФА сумму трансфера. "Сент-Этьен" должен получить 50 процентов от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро. Французы получили 250 тысяч, как и "Крылья Советов".
– Нет никаких жалоб, думаю, они не обратились и не обратятся, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Мы в прошлом сезоне взяли Молло в аренду, она обошлась нам примерно в 400 тысяч евро, плюс была опция о выкупе его за 2,5 миллиона. Сезон закончился, мы заплатили за аренду и выкупать за 2,5 миллиона не стали. Потом "Сент-Этьен" опустил цену до 1,5 миллиона, но опять же никто не откликнулся. Мы его забрали как свободного агента.
Вот и вопрос: какое отношение имеет к трансферу "Сент-Этьен"? Народ же не понимает этого и начинает додумывать. Трансфер обошелся нам в ноль евро, поэтому какие могут быть к нам вопросы?
Верю в Крылья
В сделках не бывает непоняток, а здесь они присутствуют: сначала Шляхтин говорит о покупке, а щас оказалось, что Молло свободный агент....... Ох и дурка......
06:12
onlywhitespartak
Наивные французы , там до клуба то деньги не дошли ) 250$ тыс евриков в клуб 2,5 ляма межу собой раздербанили
00:41
foreverCSKAforever
Поражает бездействие макларенов.
21:38 2 февраля
shpasic
31 августа: – По окончании прошлого сезона мы были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Йоаном Молло, но по истечению срока аренды игрок покинул нашу команду. Мы расстались с ним в добрых отношениях, сказав, что двери нашего клуба для него всегда открыты. "Крылья" не переставали следить за развитием ситуации по дальнейшему трудоустройству Молло, – приводит слова Шляхтина официальный сайт самарской команды. – В определенный момент у нас появилась реальная возможность вернуть Молло в "Крылья". Благодаря прямой поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина нам удалось решить этот вопрос. Клуб смог договориться с "Сент-Этьеном" о приемлемых условиях сделки, а главой региона были изысканы необходимые средства для осуществления трансфера. "Крылья" выкупили трансфер французского полузащитника, с игроком заключен трехлетний контракт. Мы очень рады, что Йоан снова в нашей команде, и на этот раз уже на длительный срок. Уверен, что и болельщики "Крыльев" счастливы возвращению этого талантливого и яркого футболиста, который, несомненно, добавит нашей команды атакующего потенциала.
20:13 2 февраля
shpasic
31 августа. "Сент-Этьен" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Йоана Молло в "Крылья Советов". 27-летний француз, у которого был еще год действующего контракта с "зелеными", был продан российскому клубу. Соглашение Молло с "Крыльями" рассчитано на 3 года.
20:13 2 февраля
Luti
До начала сезона была информуха, что его купили! Удалось найти деньги у неизвестных структур в последний момент. А теперь, оказывается бесплатно...
19:31 2 февраля
blur8787
элементарно ватсон
19:22 2 февраля