Дмитрий Шляхтин: "Изначально "Крылья" кандидатуру Скрипченко не рассматривали"

Член совета директоров "Крыльев Советов", министр спорта области Дмитрий Шляхтин заявил, что руководство самарского клуба изначально не рассматривало кандидатуру Вадима Скрипченко на пост главного тренера команды.

- Решение о назначении Скрипченко принималось коллегиально, - цитирует ТАСС Шляхтина. - У нас был пул тренеров, и неожиданно освободился Скрипченко, хотя мы его изначально не рассматривали, откровенно говоря.

После поражения "Крыльев Советов" от "Оренбурга" в 12-м туре чемпионата России с поста главного тренера самарской команды был уволен Франк Веркаутерен. В четверг было объявлено, что вакантный пост займет бывший главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко, который подал в отставку после проигрыша "Тереку".

После 12 туров "Крылья Советов" набрали семь очков и занимают 16-е, последнее, место в турнирной таблице. В субботу самарская команда дома примет "Урал".