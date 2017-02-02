Дмитрий Шляхтин: "Хотели сменить Веркаутерена в "Крыльях" еще в марте"

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что еще рано подводить итоги работы Вадима Скрипченко во главе команды. Шляхтин сообщил, что клуб планировал провести смену тренера гораздо раньше.

– Будущее Скрипченко? Слишком рано оценивать, как минимум это можно будет сделать по окончании сезона, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Вторая половина также покажет, готовы ли мы с ним продлевать отношения на следующий сезон. Конечно, атакующий футбол зрелищнее, интереснее, ярче, и этому, в первую очередь, способствовали игроки, которые смогли его реализовать.

Откровенно говоря, мы бы сменили тренера гораздо раньше: еще в марте почувствовали риски дальнейшего пребывания Веркаутерена во главе команды. У нас была договоренность с другим человеком, и он должен был прийти по окончании прошлого сезона. Но были определенные политические моменты, по которым мы сделать это не смогли.