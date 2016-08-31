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Дмитрий Шляхтин: "Главой региона были изысканы необходимые средства для покупки Молло"

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин отметил, что в трансфере Йоана Молло не последнюю роль сыграл губернатор Самарской области Николай Меркушкин. 27-летний француз, у которого был еще год действующего контракта с "Сент-Этьеном", был продан российскому клубу. Соглашение Молло с "Крыльями" рассчитано на 3 года.

– По окончании прошлого сезона мы были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Йоаном Молло, но по истечению срока аренды игрок покинул нашу команду. Мы расстались с ним в добрых отношениях, сказав, что двери нашего клуба для него всегда открыты. "Крылья" не переставали следить за развитием ситуации по дальнейшему трудоустройству Молло, – приводит слова Шляхтина официальный сайт самарской команды. – В определенный момент у нас появилась реальная возможность вернуть Молло в "Крылья". Благодаря прямой поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина нам удалось решить этот вопрос. Клуб смог договориться с "Сент-Этьеном" о приемлемых условиях сделки, а главой региона были изысканы необходимые средства для осуществления трансфера.

"Крылья" выкупили трансфер французского полузащитника, с игроком заключен трехлетний контракт. Мы очень рады, что Йоан снова в нашей команде, и на этот раз уже на длительный срок. Уверен, что и болельщики "Крыльев" счастливы возвращению этого талантливого и яркого футболиста, который, несомненно, добавит нашей команды атакующего потенциала.

Трансферное окно закрывается. Live! 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14033

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