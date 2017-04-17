Дмитрий Шляхтин: "Бюджет "Крыльев" - меньше 1 миллиарда. Надеемся, эта цифра не изменится"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что бюджет клуба не будет сокращен на следующий сезон. Самарцы в текущем чемпионате идут на 13-м месте, в 2 очках от зоны вылета.

- У нас одна цифра бюджета ежегодно, и мы в этих рамках живем, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - У нас достаточно регламентированные взносы. Точный бюджет я назвать не смогу, сезон еще не закончился. Но цифра точно не будет превышать 1 миллиарда рублей. И в следующем сезоне эта цифра, думаю, не изменится. По крайней мере, мы все на это надеемся.

Я уже говорил, что первая часть сезона клубом была провалена. Сказался уход высококвалифицированных игроков. Пришли новые ребята, проходила перестройка, адаптация, нужна была сыгранность. Сейчас будем двигаться в нужном направлении. Характер игры меняется, картинка – тоже, как вы видите. Будем биться.