Дмитрий Сенников: "В этом году "Локомотив" заслуживает чемпионства больше всех"

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал "СЭ" ситуацию в верхней части таблицы РФПЛ. После ничьей с "Уфой" (0:0) "Локомотив" имеет шестиочковый отрыв от ЦСКА и семиочковый от "Спартака", который сегодня играет с "Ахматом". "Зенит" идет четвертым, опережая "Краснодар" на два балла.

– Остается всего три игры – думаю, у "Локо" есть серьезное преимущество, – отметил Сенников. – Потому что ЦСКА и "Спартаку" нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А "Локомотиву" достаточно выиграть только два из трех. Так что все в руках железнодорожников.

– У "Спартака" график попроще – верите, что красно-белые могут обогнать "Локо"?

– Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году "Локомотив" заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто. (Игорь НОВИКОВ)