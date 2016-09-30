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Дмитрий Сенников: "С удовольствием вернусь в "Локомотив"

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Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, то железнодорожники в этом сезоне сумеют пробиться в еврокубки. Также он выразил желание поработать в своем бывшем клубе.

 
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– Во главе "Локомотива" снова Юрий Семин. Как считаете, это может помочь железнодорожникам стать чемпионами?

– Когда-нибудь это точно произойдет. Этот год очень сложный. Другие команды хорошо сбалансированы, не так-то просто будет бороться. Но я верю, что "Локо" как минимум доберется до Лиги Европы.

– У вас за плечами серьезная карьера игрока. Не думали над тем, чтобы вернуться в родной клуб, но уже в качестве тренера, как это сделал Дмитрий Лоськов?

– Если будут какие-то варианты, то я бы с удовольствием. Мне в любом случае хочется работать в футбольной сфере. (Любовь КОНЯЕВА)

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