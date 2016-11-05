21:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Сенников: "Майкон в роли нападающего принес результат!"

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Суббота. Москва. "Локомотив" - "Анжи" - 4:0. Юрий СЕМИН и Павел ВРБА после матча.Майкон разогнал "Локомотив"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал победу железнодорожников в матче с "Анжи" (4:0). Футболист отметил, что Майкон в роли нападающего дал результат.

– Дмитрий, сегодня вы были на стадионе "Локомотив". Какие впечатления от матча?

– Отличные! В роли нападающего сегодня выступил Майкон и сразу результат! "Анжи" – сильная команда. Приятно, что "Локомотиву" удалось выиграть.

– Перед игрой вы говорили, что матч будет сложным...

– Всегда до игры нужно говорить, что будет сложно. Но у "Анжи" были моменты. Если бы они забили, а не попали в перекладину, все могло бы сложиться иначе.

– Кто из игроков запомнился?

– Все игроки "Локомотива"

– Как вы считаете, победы продолжатся?

– Пока рано говорить о серии выигрышей. Пока все чередуется: победа – поражение...(Любовь КОНЯЕВА)

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