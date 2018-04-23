Дмитрий Сенников: "Игра между "Зенитом" и ЦСКА станет ключевой в этом сезоне, в ней решится все"

Экс-защитник "Локомотива" и "Зенита" Дмитрий Сенников в интервью "СЭ" рассказал, что итоговое расположение вверху турнирной таблицы РФПЛ будет зависеть от матча "Зенит" – ЦСКА, который пройдет в Санкт-Петербурге 29 апреля.

– Какие шансы у "Зенита" забраться в зону Лиги чемпионов?

– "Зенит" выбыл из борьбы за чемпионство после ничьи в Туле. Единственное – у питерцев есть реальный шанс зацепиться за ЛЧ, для чего нужно дома обыгрывать ЦСКА. Это ключевой матч сезона, в котором и решится все: кто будет вторым, кто третьим. Еще "Краснодар" нельзя сбрасывать со счетов. Он может преподнести сюрприз – даже в матче с ЦСКА "Краснодар" мог удачно сыграть, но опыт армейцев сказался. (Игорь НОВИКОВ)