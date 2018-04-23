Дмитрий Сенников: "Игра между "Зенитом" и ЦСКА станет ключевой в этом сезоне, в ней решится все"

Экс-защитник "Локомотива" и "Зенита" Дмитрий Сенников в интервью "СЭ" рассказал, что итоговое расположение вверху турнирной таблицы РФПЛ будет зависеть от матча "Зенит" – ЦСКА, который пройдет в Санкт-Петербурге 29 апреля.
– Какие шансы у "Зенита" забраться в зону Лиги чемпионов?
– "Зенит" выбыл из борьбы за чемпионство после ничьи в Туле. Единственное – у питерцев есть реальный шанс зацепиться за ЛЧ, для чего нужно дома обыгрывать ЦСКА. Это ключевой матч сезона, в котором и решится все: кто будет вторым, кто третьим. Еще "Краснодар" нельзя сбрасывать со счетов. Он может преподнести сюрприз – даже в матче с ЦСКА "Краснодар" мог удачно сыграть, но опыт армейцев сказался. (Игорь НОВИКОВ)
вэняляйнэн
Зениту нужно думать о создании боеспособной команды в следующем сезоне, а не ЛЧ. Раньше результаты в евротурнирах я ценил выше ЧР. Однако сейчас считаю для Зенита будет полезнее нацелиться на результат в ЧР. Создать команду с понятным стилем, стабильной игрой и способной бороться за чемпионство должно стать главной задачей в следующем сезоне. Потом можно думать о евротурнирах. Сейчас очередная победа на групповом этапе в ЛЕ не нужна и согласен пожертвовать таким традиционным достижением Зенита ради внутреннего чемпионата.
19:19
shpasic
всё решится в матче Локо - Зенит. станет ли Сёмин чемпионом или нет.
19:16
igorkuz45
Что за ерунда? Кто вторым, кто третьим? А Спартак - четвертый???)))
18:54
waleriy
Зинаида проиграет коняшкам, бомжам нечего делать в лиге чемпионов
18:52
alex-ls
Краснодару нужно обыгрывать Локо и он тоже в гонке тогда
18:36