Дмитрий Сенников: "Хочется надеяться, что победа над "Крыльями" даст "Локо" импульс"

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников надеется, что победа над "Крыльями Советов" в 4-м туре чемпионата России придаст красно-зеленым импульс. Тем не менее, он отметил, что во втором тайме преимущество было на стороне самарской команды.

– Это был тяжелый матч для "Локомотива" – видно, что команда пока еще не разыгралась, – цитируют "Известия" Сенникова. – Здорово, что забил Крыховяк, но во втором тайме у "Крыльев" было серьезное преимущество. В некоторых эпизодах "Локо" спас Гильерме​. Хочется надеяться, что этот успех даст команде импульс, и сейчас она будет прибавлять и наберет форму к Лиге чемпионов.