Дмитрий Селюк: "Звезда мирового футбола Луиз Адриану за полгода забил два, а Траоре - шесть"

Дмитрий Селюк, представитель экс-форварда ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что армейский клуб зря зимой расстался с ивуарийским форвардом. Селюк подчеркнул, что и прошлый чемпионат, останься Траоре в ЦСКА, мог завершиться иначе.

– Я считаю, что расставание ЦСКА с Траоре было немного эмоциональным, под давлением определенных СМИ, каких-то высказываний и так далее, – сказал Селюк. - Хотя разумом надо было понять, что тогда одновременно выбыли Дзагоев и Еременко, и практически их нельзя было заменить. То есть фактически ЦСКА тогда играл без центра поля. Некому было отдавать передачи нападающим.

И вот сейчас играет Оланаре. Сколько он забил? А если взять звезду мирового футбола Луиза Адриану в прошлом сезоне? С зарплатой в три миллиона. Два мяча за полгода... Ну-ну. А Траоре – шесть! Почувствуйте разницу. А все говорили, что Траоре забивает корявенькие, что он плохой и так далее.

Скажу больше. Если ЦСКА не поторопился бы с расставанием с Ласина (тут, думаю, наложились поражения в Лиге чемпионов) и Траоре остался, не факт, что "Спартак" стал бы чемпионом.

– Это почему же?

– Там ведь отрыв "Спартака" от ЦСКА был небольшой. Траоре уже полностью адаптировался, влился в коллектив и дальше мог только прибавлять. Ласина – качественный игрок, которого нужно правильно использовать. Может, стоило его поддержать? Почему, кстати, Оланаре так не ругают, как Траоре? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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