Дмитрий Селюк: "Завистники "Локомотива" и Семина говорят, что железнодорожники должны играть в Хабаровске"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уверенность в том, что завистники "Локомотива" утверждают, что команда должна провести матч 18-го утра чемпионата России со "СКА-Хабаровском" в Хабаровске. По его словам, они хотят, чтобы железнодорожники потеряли очки.
Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.
– Я вот читаю, многие говорят, что "Локомотив" должен лететь играть в Хабаровск, – сказал Селюк.
– По-вашему, не должен?
– Да это все завистники "Локомотива" и Семина, которые никак не могут смириться, что команда идет на первом месте. И вот они поднимают вой: надо ехать, чтобы железнодорожники потеряли очки. Но ради кого мы играем? Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?
Два футболиста ЦСКА в мороз получили серьезные травмы. И теперь игроки "Локо" в подсознании будут держать мысль, что они тоже могут сломаться… Какой футбол мы увидим? А если травму получит Миранчук? Что тогда? Сборная России потеряет такого исполнителя… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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- Алексей Миранчук
- Дмитрий Селюк
volish17
Ржавые запели балладу о морозе в России , он у нас по всей стране практически ....
19:32
баламошка
Сами согласились с таким календарём - играйте .. ...! С какого это лошади туда полетели и сыграли, а поровозы не полетят?! У них что, особые паровозные привилегии?!
19:23
Kontaktnik47
Почему Локомотив не думал заранее,Да потому что погода у на за уралом не стабильна,в ноябре было уже от +10 до -15 и кто может заранее предугодать какая будет погода?На день матча обещают -20,что вы хотите чтоб игроки получили пневманию легких в этом случае?Где мать его профсоюз футбольный?Кому этот матч нужен во владивостоке,наверное только конкурентам ЛОКО,А Селюк все по делу говорит получат травму Миранчуки,кто будет Креативить в сборной,Глушоков,комбаров,самедов или им подобные?
19:08
andreichf
Все должны быть в равных условиях. Почему СКА должен переносить свой домашний матч на нейтральное поле? Погода? Надо было думать при составлении календаря.
18:48
takitak
Если бы в Великой Отечественной войне наши боялись отморозить конечности, держа в руках оружие - Москва и Сталинград сгорели бы в за один день. Если бы отступили за Урал, под страхом танков Германии - нас бы вообще не было. Но не сразу, а постепенно, в течении ещё десятка лет. Все были бы истреблены за несоответствие "господствующей" расе. И возвращаясь к футболу. Почему матчи выезда Хабаровск играет зачастую в 5-7 утра по своему времени? Почему это никого в РФС не коробит. Так же не честно. Матчи в Хабаровске не начинаются когда в Москве 5-7 утра. Это же очевидное преимущество для тех кто проживает в Европейской части страны. Я сам никогда не был не то что на Дальнем Востоке, но и в Восточной Сибири. Но меня лично возмущает, с какого бока при всех прочих неудобствах команд с ДВ их ещё и выносят играть на домашней арене в Москве или на юге. Последний пример - Луч-Энергия-Тюмень. Конечно, может так и удобней и комфорта до фига, в Химках играть домашние матчи. Но это по-человечески преступно к жителям города ДВ команды.
18:42
and0508
Хватит ныть ....о чем речь вообще ...о Чемпионат или базар .....в России ....играйте
18:38
епифан
Вспоминаю прошлый сезон.Спартак в мороз минус 12 градусов выгрызает победу в Томске 1:0,Локомотиву же томский матч переносят в Москву где они в комфортных условиях побеждают Томь 6:1
18:38
takitak
тупой шантаж селюка. Есть регламент, чем Локомотив "изысканней" других, чтоб не летать далеко есть простой способ - техническое поражение и штраф. Вперёд в кассу!
18:26
Щукин
Миранчуки - единственная надежда России на ЧМ-2018. Если допустят травмы или Черчес не поставит в состав - государственное преступление!
18:25
эстонский армеец
Да, судьба у каждого спортсмена своя - получит - значит так и будет! Почему "паровоз" не кричал о том , ЦСКА(Зенит или Спартак) летит в Хабаровск? Потому что знали - дальний перелёт - усталость - возможность потери очков там! Теперь ваша очередь - ВПЕРЁД и с песней! Правда , можете вообще не ездить - "технарь" получите и живите дальше!
18:22
Рюрик 09
О здоровье игроков и болельщиков надо было думать ДО утверждения календаря. И представители Локо его тоже утверждали, почему не думали, что в конце ноября, в Хабаровске, может быть холодно?
18:20