Дмитрий Селюк: "Завистники "Локомотива" и Семина говорят, что железнодорожники должны играть в Хабаровске"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил уверенность в том, что завистники "Локомотива" утверждают, что команда должна провести матч 18-го утра чемпионата России со "СКА-Хабаровском" в Хабаровске. По его словам, они хотят, чтобы железнодорожники потеряли очки.

Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

– Я вот читаю, многие говорят, что "Локомотив" должен лететь играть в Хабаровск, – сказал Селюк.

– По-вашему, не должен?

– Да это все завистники "Локомотива" и Семина, которые никак не могут смириться, что команда идет на первом месте. И вот они поднимают вой: надо ехать, чтобы железнодорожники потеряли очки. Но ради кого мы играем? Неужели не надо ставить здоровье игроков и болельщиков во главу угла?

Два футболиста ЦСКА в мороз получили серьезные травмы. И теперь игроки "Локо" в подсознании будут держать мысль, что они тоже могут сломаться… Какой футбол мы увидим? А если травму получит Миранчук? Что тогда? Сборная России потеряет такого исполнителя… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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