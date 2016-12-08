16:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Забивать голы Траоре помогает ветер"

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Дмитрий Селюк, официальный представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре, считает, что форварду Федору Чалову будет полезно играть рядом с ивуарийцем.

 
Вчера. Лондон. "Тоттенхэм" - ЦСКА - 3:1. Маурисио ПОКЕТТИНО (слева) и Леонид СЛУЦКИЙ."Если у Покеттино получилось в Англии, почему Слуцкий не справится?"

- Не считаете, что Чалов выглядит поживее и поинтереснее Траоре?

– Я очень рад за Федю Чалова. Дай бог, чтобы он прогрессировал. Он местный воспитанник, его будут поддерживать. Но мне кажется, нужно отбрасывать эмоции в сторону. Федя должен расти рядом с такими форвардами, как Траоре. Чалов же забил гол, когда на поле находился Ласина. Просто их нужно правильно использовать. Вы же не сомневаетесь в квалификации Хиддинка, который пригласил Траоре в "Анжи"? Он же не идиот, чтобы за большие деньги покупать Траоре.

– Это было четыре года назад. А сейчас в активе Траоре – шесть голов. Нормальная статистика?

– Вот я читал, что Траоре забил несложный мяч "Монако", заковырял. Зато Федя Чалов забил просто сложнейший мяч, феерический. А Ласине постоянно ветер помогает и так далее (смеется). А Чалов крутанул, вертанул... Это я, конечно, шучу. Но так можно дойти до сумасшествия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Селюка

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Лосина не помог конине. Жаль...

17:04

Matvey

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