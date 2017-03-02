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Дмитрий Селюк: "Вопросов с трудоустройством Конате нет"

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Представитель нападающего Мохамеда Конате Дмитрий Селюк подчеркнул, что футболист ждет европейскую визу. По его словам, проблем с трудоустройством 19-летнего ивуарийца возникнуть не должно.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Конате покидает клуб. В нынешнем сезоне на счету форварда четыре матча в премьер-лиге и одна игра и один гол в Кубке России.

- Есть ли варианты для продолжения карьеры Конате? - вопрос Селюку.

- Вопросов с трудоустройством футболиста нет. Проблема в одном - визы, переезды и прочее. В России трансферное окно закрыто, так что ждем европейскую визу. Посмотрим, в какой стране на тот момент окно еще будет открыто. (Сергей АСТАХОВ)

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