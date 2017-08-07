03:16 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в чемпионат России"


Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы "Зенита" над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1) пошутил на тему поражения сине-бело-голубых в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Иегуды". Также он отметил игру нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин - молодец. Манчини - его тренер. Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в наш чемпионат", - написал Селюк на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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