Дмитрий Селюк: "Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в чемпионат России"

Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы "Зенита" над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1) пошутил на тему поражения сине-бело-голубых в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Иегуды". Также он отметил игру нападающего Александра Кокорина.

"Кокорин - молодец. Манчини - его тренер. Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в наш чемпионат", - написал Селюк на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"