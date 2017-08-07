Дмитрий Селюк: "Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в чемпионат России"

Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы "Зенита" над "Спартаком" в матче 4-го тура чемпионата России (5:1) пошутил на тему поражения сине-бело-голубых в ответной встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Бней-Иегуды". Также он отметил игру нападающего Александра Кокорина.
"Кокорин - молодец. Манчини - его тренер. Важно, чтобы "Бней-Иегуда" не попала в наш чемпионат", - написал Селюк на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Важно, чтобы Бней Иегуда не попала в наш чемпионат 😂– Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.