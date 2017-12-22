Дмитрий Селюк: "Уверен, что Каборе отработает контракт с "Краснодаром" до конца"

Представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе Дмитрий Селюк​ уверен, что его клиент останется в краснодарском клубе. 29-летний африканец имеет действующий контракт до 2019 года.

– Действующий контракт Шарля рассчитан до лета 2019 года, и я объяснял ему, что сейчас важно попасть с "Краснодаром" в Лигу чемпионов, удачно там себя проявить, – цитируют "Известия" Селюка. – Любой футболист мечтает выступать в самом престижном еврокубковом турнире, и Шарль хотел бы пробиться в Лигу чемпионов со своим клубом. Я уверен, что он отработает соглашение с "горожанами" до конца. При этом на Каборе есть спрос в Европе, но зимой редко совершаются крупные трансферы. А что касается продления контракта – об этом мы будем разговаривать ближе к окончанию действующего соглашения.