16:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "У Траоре все нормально, он же не читает российских газет"

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Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре и защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о делах своих клиентов. Сегодня ЦСКА начинает сбор в Кампоаморе, где к команде и должен присоединиться ивуарийский форвард.

– По Траоре новостей нет. Был вариант с "Малагой", но он сорвался. Я же не могу ему каждый день доставать команду из кармана. У него нормальное, рабочее настроение. Он же не читает российских газет, как советовал профессор Преображенский.

Ротенберг практически полностью восстановился. С ним все в порядке. Надеюсь, уже на первом сборе "Локомотива" Борис будет работать в общей группе, – сказал Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

если не может каждый день доставать команду из кармана, то за что он деньжищи свои рубит?

17:03

igorvasilevich

Ротенберга продай из Локомотива там он не нужен. пусть за терек играет.

16:57

triumfator

балаболка

16:51

Byram

Селюк никчемный агент и не мужик. Мужик сказал и сделал, но это к Селюку не относится. Щеки надувал, мол в топ-5 пристрою, а на выходе - пшик. Болтун.

16:43

samsam

А у меня был вариант с Барселоной и МЮ. Оба сорвались. И еще были контакты с десятью другими командами. Но они пока думают. Вопрос: чем мои варианты хуже селюковских? Обычные, ничем не проверяемые заявления. Короче говоря-пустопорожняя болтовня.

16:41

mikeV

А ты почитай ему. Может, ему стыдно станет, и он играть лучше начнёт. Тогда и интерес у других команд появится.

16:39

Thomas_Boy

Профессор Преображенский просто не видел игру Траоре.

16:37

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