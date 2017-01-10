Дмитрий Селюк: "У Траоре все нормально, он же не читает российских газет"

Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре и защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о делах своих клиентов. Сегодня ЦСКА начинает сбор в Кампоаморе, где к команде и должен присоединиться ивуарийский форвард.

– По Траоре новостей нет. Был вариант с "Малагой", но он сорвался. Я же не могу ему каждый день доставать команду из кармана. У него нормальное, рабочее настроение. Он же не читает российских газет, как советовал профессор Преображенский.

Ротенберг практически полностью восстановился. С ним все в порядке. Надеюсь, уже на первом сборе "Локомотива" Борис будет работать в общей группе, – сказал Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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