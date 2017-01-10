Дмитрий Селюк: "У Траоре все нормально, он же не читает российских газет"

Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре и защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал о делах своих клиентов. Сегодня ЦСКА начинает сбор в Кампоаморе, где к команде и должен присоединиться ивуарийский форвард.
– По Траоре новостей нет. Был вариант с "Малагой", но он сорвался. Я же не могу ему каждый день доставать команду из кармана. У него нормальное, рабочее настроение. Он же не читает российских газет, как советовал профессор Преображенский.
Ротенберг практически полностью восстановился. С ним все в порядке. Надеюсь, уже на первом сборе "Локомотива" Борис будет работать в общей группе, – сказал Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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shpasic
если не может каждый день доставать команду из кармана, то за что он деньжищи свои рубит?
17:03
igorvasilevich
Ротенберга продай из Локомотива там он не нужен. пусть за терек играет.
16:57
triumfator
балаболка
16:51
Byram
Селюк никчемный агент и не мужик. Мужик сказал и сделал, но это к Селюку не относится. Щеки надувал, мол в топ-5 пристрою, а на выходе - пшик. Болтун.
16:43
samsam
А у меня был вариант с Барселоной и МЮ. Оба сорвались. И еще были контакты с десятью другими командами. Но они пока думают. Вопрос: чем мои варианты хуже селюковских? Обычные, ничем не проверяемые заявления. Короче говоря-пустопорожняя болтовня.
16:41
mikeV
А ты почитай ему. Может, ему стыдно станет, и он играть лучше начнёт. Тогда и интерес у других команд появится.
16:39
Thomas_Boy
Профессор Преображенский просто не видел игру Траоре.
16:37