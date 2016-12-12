Дмитрий Селюк: "У Траоре есть несколько вариантов продолжения карьеры"

Представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что у форварда на данный момент есть несколько вариантов продолжения карьеры на случай, если армейцы решат досрочно разорвать арендное соглашение с "Монако". Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы рассматривают возможный вариант с досрочным прекращением аренды.

– Мы не видим проблемы в возможном досрочном прекращении аренды Ласина в ЦСКА, - приводит ТАСС слова Селюка. – Он востребованный футболист, имеет иные варианты продолжения карьеры.



В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел в составе ЦСКА 19 матчей, в которых забил четыре гола.