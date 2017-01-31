23:04 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Траоре вошел в историю ЦСКА"

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Агент ивуарийского нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк отметил в интервью "СЭ", что форвард доволен своим переходом в хихонский "Спортинг". Траоре первую часть сезона провел в ЦСКА, после чего "Монако" отдал его в аренду "Спортингу".

– Сейчас Траоре сможет сосредоточиться на футболе. Неизвестность мешала, но Ласина был уверен во мне, знал, что я всегда найду ему клуб, – подчеркнул Селюк. – Ни один мой футболист не будет сидеть в команде в запасе и получать деньги просто так. Часто в контрактах молодых ребят прописываем, что в любой момент мы можем расторгнуть контракт без выплаты компенсации. Главное, чтобы парень играл, получал удовольствие от футбола, а не прозябал на лавке. С теми же, кто готов сидеть и получать деньги, я не работаю.

Траоре тоже мог до сих пор быть в "Монако", тем более это не самое плохое в мире место для жизни. Но он выбрал футбол, пошел в ЦСКА. И вошел в историю клуба – первым забил на новом стадионе, первым отличился на армейской арене в Лиге чемпионов. Его имя будут помнить долгие годы. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Селюка

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КОММЕНТАРИИ (3)
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CSKA_LV

да, вошел в историю , как неудачная трата денег

02:13 1 февраля

Redeemer

Не было бы Траоре - забил бы кто-нибудь другой. Вот и всё.

01:54 1 февраля

KuziakaPm

Вляпался.

23:27 31 января

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