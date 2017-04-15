Дмитрий Селюк: "Траоре называли столбом, а Витинью с Оланаре на двоих забили один гол..."

Агент бывшего нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк после ничьей армейцев и "Ростова" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России раскритиковал линию атаки московской команды. По его словам, Траоре за хихонский "Спортинг" уже забил (2 гола в 8 встречах) больше Аарона Оланаре и Витинью в ЦСКА.

– Траоре забил за ЦСКА 6 голов. Так? Все его ругали, он ушел, – отметил Селюк. - О'кей. Пришли Оланаре и Витинью. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: "Как же так?!" А когда не забивает Оланаре или Витинью, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский "Спортинг" забил больше Оланаре и Витинью в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами.

Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витинью и Оланаре Траоре.

Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре? (Виталий АЙРАПЕТОВ)