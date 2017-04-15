Дмитрий Селюк: "Траоре называли столбом, а Витинью с Оланаре на двоих забили один гол..."

Агент бывшего нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк после ничьей армейцев и "Ростова" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России раскритиковал линию атаки московской команды. По его словам, Траоре за хихонский "Спортинг" уже забил (2 гола в 8 встречах) больше Аарона Оланаре и Витинью в ЦСКА.
– Траоре забил за ЦСКА 6 голов. Так? Все его ругали, он ушел, – отметил Селюк. - О'кей. Пришли Оланаре и Витинью. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.
Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: "Как же так?!" А когда не забивает Оланаре или Витинью, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.
На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский "Спортинг" забил больше Оланаре и Витинью в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами.
Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витинью и Оланаре Траоре.
Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Русский
Как Вагнер ушёл из клуба - так там с тех пор одни "столбы" и играют в атаке...
19:08
armi
Селюк-п*здюк!!!!! Сколько не вопи о талантах своего подзащитного, но итог у всех на виду - его НИ ОДИН КЛУБ РФПЛ НЕ ВЗЯЛ!!!!!!!!!!!!! В старой Европе тоже самое!!!!!!! Так что сиди и не воняй!!!!!!!!!!!!! Торгуй дальше, если удастся продать трухлявое полено.
19:05
AlexCS4
Селюк такой селюк...
19:05
Хряк
Селюк прав ! Конское днище надо отправить по Народный суд !)))
19:01
vik64
И от столбов когда-то рикошечат ....М-дяяя, статья о чем? Как не было у ЦСКА нападающих хороших, так и нет.
18:50
Спринт
Траоре ЦСКА не помешал бы - это точно. С нападающими просто беда. Чалов и Жемелетдинов не тянут, Ионов вообще не форвард, Оланаре гораздо хуже самого себя до травмы, а Витинью по прежнему кот в мешке.
18:39
СереХа
Сколько он платит СЭ за пиар?
18:38
DENsid
Как этот придурок задрал, ну кому интересно мнение этого "мега-спеца" ?! Такое впечатление, что Траоре сейчас по три мяча за игру кладёт в Спортинге.
18:26
Maren13
Давно известно, что все футболисты, не являющиеся клиентами Дмитрия Селюка - полный отстой, без шансов.
18:25
inspire
Вот и делайте выводы сами. ================== может кто то их и стал бы делать, но такого тампакса, как ты, просто никто не хочет слышать ...
18:22
marksan
Читать чушь от агента по фамилии Селюк.... Это в настоящее время прозвище украинцев-селюков!
18:22
shpasic
лучший трансфер Примеры этого межсезонья - Зозуля.
18:19
цскамакс
Витя с оланаре ничем не лучше
18:10
Нубяшка
Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витинью и Оланаре Траоре. ДА ЛАДНО ПРАВДА ????? Читал что его все за лень ругают...
18:03
sakusda
голос из помойки...кому так нравится туда залезать,и слушать,что он говорит?
18:01