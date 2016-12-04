Дмитрий Селюк: "Траоре мог забить больше Смолова, если бы исполнял пенальти"

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк уверен, что его подопечный в гонке бомбардиров мог бы обойти форварда "Краснодара" Федора Смолова, если бы исполнял пенальти. На данный момент 26-летний россиянин является лидером, забив 9 голов в 11 матчах. В свою очередь Траоре в 14 встречах 5 раз поразил ворота соперников.

- Смолов забил всего девять голов, из которых семь - с игры, а Ласина в общей сложности - пять, - приводит ТАСС слова Селюка. - Если бы Траоре бил пенальти в ЦСКА, то перегнал бы Смолова. Вообще игра с "Уралом" показала, что Ласину правильно использовать со вторым нападающим Федором Чаловым. Будем надеяться, что с "Тоттенхэмом" будет такая же игра, тогда все будет нормально.

Я всегда говорил и буду говорить, Траоре - качественный и хороший нападающий. Когда некоторые начинают что-то говорить, я сомневаюсь, что хотя бы половина из них вообще разбирается в футболе. Сейчас он забил пять мячей, это не лучший результат, но ему ведь надо набрать кондиции, а команде нужно понять, как играть с Ласиной.