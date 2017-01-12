Дмитрий Селюк: "Томи" не придется платить зарплату африканцам"

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание помочь "Томи" с комплектованием состава, предоставив клубу шестерых игроков. Он готов самостоятельно выплачивать зарплату футболистам. Ранее томичи, которые испытывают финансовые трудности, расторгли контракты с рядом игроков.

- Думаю, это будут легионеры, - говорит Селюк. - Я мало работаю с русскими футболистами. В большинстве случаев из-за наличия российского паспорта они получают очень большую заработную плату.

- Из каких стран будут игроки?

- Возможно, африканцы.

- Кто будет выплачивать им заработную плату?

- Я буду платить, а они будут играть. "Томи" ни за что не придется платить. Все, что требуется от клуба, - это создание условий проживания.

- Какова ваша цель?

- Знаю, что есть люди, которые скептически относятся к моему высказыванию. Я даю своих игроков, плачу свои деньги, кроме того, на кону моя репутация. Если они будут плохо выступать, меня начнут осуждать, а если я привезу молодых, талантливых ребят, то это станет показателем развития бюджетных команд.

Я предлагаю показать модель работы среднестатистического клуба, когда за небольшие деньги можно брать молодых футболистов, которые будут отлично играть и которых можно впоследствии продать, наполнив тем самым бюджет команды. (Любовь КОНЯЕВА)

Полностью интервью с Селюком