Дмитрий Селюк: "Странно, что Каррера сказал: "Спросите у футболистов"

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что "Спартак" должен избавиться от футболистов, которые не имеют мотивации. По его словам, главный тренер Массимо Каррера сам виноват в том, что у него в команде есть такие игроки.

– Если футболист не хочет играть, от него надо избавляться. Нужно приобретать мотивированных исполнителей, которые выходят и бьются. Не хочу обсуждать Луиза Адриану, но когда тридцатилетний футболист за год забил четыре мяча, это вызывает вопросы. Я не говорю сейчас именно про Луиза, но есть футболисты, которые не хотят даже перенапрягаться.