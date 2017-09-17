Дмитрий Селюк: "Странно, что Каррера сказал: "Спросите у футболистов"

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что "Спартак" должен избавиться от футболистов, которые не имеют мотивации. По его словам, главный тренер Массимо Каррера сам виноват в том, что у него в команде есть такие игроки.
– Если футболист не хочет играть, от него надо избавляться. Нужно приобретать мотивированных исполнителей, которые выходят и бьются. Не хочу обсуждать Луиза Адриану, но когда тридцатилетний футболист за год забил четыре мяча, это вызывает вопросы. Я не говорю сейчас именно про Луиза, но есть футболисты, которые не хотят даже перенапрягаться.
– Фамилии этих игроков назовете?
– Посмотрите на поле, и вы увидите. Тренер должен держать нити в своих руках. Для меня очень странно, когда наставник говорить: "Спросите у футболистов".
– Каррера после матча с "Тосно" заявил, что как раз с физикой у команды все в порядке, просто футболисты не так относятся к делу.
– Если игроки так относятся к делу, тренер должен взять и сказать об этом: "Или этих ребят не должно быть, или я ухожу". А если Каррера не может это сказать, значит, сам и виноват.
– Много критики в адрес Петковича. Как считаете, Петкович – это худший трансфер клуба за последние годы?
– При всей моей любви к Сербии, там нет футболистов, которые сразу заиграют в России. В Сербии уровень чемпионата очень низкий. Там можно найти молодого талантливого парня, и раскрутить его. А брать оттуда игрока, чтобы укрепиться – это утопия. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)