Дмитрий Селюк: "С "Амкаром" Боря Ротенберг был уже на скамейке, и "Локо" не проиграл"

Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал состояние здоровья защитника. Футболист летом стал игроком "Локомотива", но пока не провел за новый клуб ни одной минуты.

– Все нормально. Мы не беспокоимся. Боря только на прошлой неделе окончательно восстановился от травмы. Он уже в обойме, тренируется. Думаю, возможно, против ЦСКА он сыгрет за дубль, а дальше уже наберет оптимальные кондиции. Между прочим, уже в матче с "Амкаром" Борис сидел на скамейке запасных, попал в заявку, и "Локо" не проиграл. Такая вот закономерность (смеется), – сказал Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)