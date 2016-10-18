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Дмитрий Селюк: "С "Амкаром" Боря Ротенберг был уже на скамейке, и "Локо" не проиграл"

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Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал состояние здоровья защитника. Футболист летом стал игроком "Локомотива", но пока не провел за новый клуб ни одной минуты.

– Все нормально. Мы не беспокоимся. Боря только на прошлой неделе окончательно восстановился от травмы. Он уже в обойме, тренируется. Думаю, возможно, против ЦСКА он сыгрет за дубль, а дальше уже наберет оптимальные кондиции. Между прочим, уже в матче с "Амкаром" Борис сидел на скамейке запасных, попал в заявку, и "Локо" не проиграл. Такая вот закономерность (смеется), – сказал Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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