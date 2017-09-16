Дмитрий Селюк: "Промес мог бы заиграть в "Ливерпуле"

Агент Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" отметил, что вингер "Спартака" Квинси Промес не покидает чемпионат России, потому что красно-белые боятся не найти голландцу замену. Также он уверен, что игроку удалось бы проявить себя в "Ливерпуле".

- Перерос ли Промес РФПЛ? Очень хороший вопрос, - считает Селюк. - Когда Квинси перешел в "Спартак", получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

Проблема заключается в том, что "Спартак" боится, что в итоге не найдет замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

Соответствует ли Промес уровню "Ливерпуля"? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители? (Виталий АЙРАПЕТОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

Промес перерос чемпионат России. Но в Англии его "сожрут"?