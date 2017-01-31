Дмитрий Селюк: "Переход в "Спортинг" не станет для Траоре шагом назад"

Агент ивуарийского нападающего Ласина Траоре Дмитрий Селюк в интервью "СЭ" отметил, что его клиент не жалеет о том, что первую часть сезона провел в ЦСКА. В январе "Монако", владеющий правами на игрока, отдал его в аренду хихонскому "Спортингу".

– Переход в ЦСКА не стал ошибкой?

– Ни в коем случае. Ласина очень благодарен ЦСКА, руководству клуба, Леониду Слуцкому, который ему доверял. По итогам первой части сезона нападающий стал лучшим бомбардиром команды.

– В чемпионате на его счету пять голов.

– Если бы он, как Смолов, бил пенальти, у Траоре значилось бы намного больше мячей. В ЦСКА же 11-метровые исполнял Натхо. Сказались и проблемы армейцев в полузащите – выбыл Еременко, Дзагоев не играл долгое время из-за травмы. Доставлять мяч в линию нападения стало проблематично, Ласина приходилось тратить дополнительные силы на поиск мяча, а соперник держал футболиста большими силами, лишая его свободы.

– Не будет ли переход в "Спортинг" шагом назад?

– Нет. Ласина играл в России, Франции, Румынии, защищал цвета сборной. Согласен, что ЦСКА это топовый клуб, играл в Лиге чемпионов с "Тоттенхэмом", "Байером", "Монако". А в Испании будут "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Севилья" и другие. А в России ЦСКА предстоят матчи с "Томью", "Арсеналом". Лучше выходить на поле против Месси или Криштиану Роналду, чем против Риеры из Томска. (Сергей АСТАХОВ)

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