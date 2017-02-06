17:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Несколько клубов готовы купить у "Урала" Конате"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Урала" Мохамеда Конате, рассказал об интересе к футболисту со стороны ряда клубов. При этом он отметил, что президент екатеринбуржцев Григорий Иванов не хочет отпускать 19-летнего ивуарийца. В нынешнем сезоне Конате провел 58 минут в четырех матчах премьер-лиги и полную встречу в Кубке России, где отметился голом. Также на его счету девять игр и три гола в молодежном первенстве России.

– В последний день летнего трансферного окна "Урал" подписал контракт с Конате и очень доволен им, – сказал Селюк. – Уже сейчас есть несколько клубов, готовых купить его, но президент "Урала" Григорий Иванов не хочет отпускать Мохамеда, потому что рассчитывает на форварда. Прошло всего четыре месяца, а клуб может выиграть в деньгах. Считаю, "Урал" идет правильным путем. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kopot

мигранты проникают в Россию с помощью футбольных агентов)

17:53

serzheo

Я щас чего прочитал? Сводку об исходе бестолочей из Африки? )))) Или пропаганду не чистых на руку мафиозий?

17:46

shpasic

блин, сколько у него его футболистов в ЧР?

17:23

serenky25

Мне одному кажется, что налоговая должна вмешаться7

17:05

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