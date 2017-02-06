Дмитрий Селюк: "Несколько клубов готовы купить у "Урала" Конате"

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Урала" Мохамеда Конате, рассказал об интересе к футболисту со стороны ряда клубов. При этом он отметил, что президент екатеринбуржцев Григорий Иванов не хочет отпускать 19-летнего ивуарийца. В нынешнем сезоне Конате провел 58 минут в четырех матчах премьер-лиги и полную встречу в Кубке России, где отметился голом. Также на его счету девять игр и три гола в молодежном первенстве России.

– В последний день летнего трансферного окна "Урал" подписал контракт с Конате и очень доволен им, – сказал Селюк. – Уже сейчас есть несколько клубов, готовых купить его, но президент "Урала" Григорий Иванов не хочет отпускать Мохамеда, потому что рассчитывает на форварда. Прошло всего четыре месяца, а клуб может выиграть в деньгах. Считаю, "Урал" идет правильным путем. (Сергей АСТАХОВ)