Дмитрий Селюк: "Хочу, чтобы Траоре покинул ЦСКА в ноябре-декабре"

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, хочет, чтобы футболист перешел в клуб другого чемпионата в конце ноября или декабре. В июле ЦСКА объявил об аренде Траоре из "Монако" на один год. В нынешнем сезоне ивуарийский форвард провел 17 матчей и забил 4 гола.
– Траоре должен минимум доиграть матчи Лиги чемпионов, а дальше посмотрим, – цитирует ТАСС Селюка. – Я выступаю за то, чтобы Ласина перешел в другой чемпионат, если это будет интересно тому же Гинеру. Дальнейшая ситуация будет зависеть от других клубов. Если она разрешится, то до начала трансферного окна.
Надо решать этот вопрос в начале декабре. Такие деньги за него могут заплатить только клубы из Англии, Германии, возможно Испании. Известно, что в этих чемпионатах нет зимнего перерыва. Если Траоре уйдет в отпуск в декабре и будет ждать до январского трансферного окна, то его никто не возьмет. Зачем клубам брать футболиста на четыре месяца, когда еще ему нужно будет время войти в форму после месячного перерыва. Поэтому тут если решать, то нужно организовывать его переход в конце ноября, начале декабря. Если этого не сделать в данный промежуток времени, потом не будет смысла этим заниматься. Дураков же нет, чтобы ждать пока Траоре войдет в форму, потом выходил и два месяца всего играл.
В вопросе перехода Траоре должны договориться пять сторон: ЦСКА, "Монако", сам футболист, новый клуб игрока и я. Вы же понимаете, что в "Монако" сейчас играет Фалькао на позиции центрфорварда. Ясно, что игрока за 60 миллионов евро не посадят на скамейку, чтобы дать играть Траоре. Еще важно найти клуб, который устраивал бы Траоре финансово, а также способный заплатить за его аренду. Если кто-то и будет это делать, то это буду я.
Своих подопечных я беру в молодости и выстраиваю им карьеру. Скажем так, не они меня просят о смене клуба, а я им говорю. Футболисты понимают, что я хочу им только хорошего. Да, я присматриваю клубы для Траоре.
Mark Krass
Пусть валит, Дениска Попов -это Космос для Траоре.
19:32
Красно синий
Гнать этого Селюка. Всё дерьмо от агентов.
19:28
zae1976
Оставить еще на год , Леня его головой научит играть))) А то он говорит что не умеет!
19:25
Whyborn
Гоните этого бармалея из ЦСКА! бездарный нигер
19:23
YurovTheBest
Фалькао после травмы конечно тоже не первого сорта нап, но для Траоре он космос
19:18
Гантэр
Это самый большой промах селекции ЦСКА. Лучше бы Панченко играл. С этим Траоре ЦСКА играет реально вдесятером. К концу второго тайма все еле ноги таскают.
19:04
Promesov
Chibisov - Фатаи купили та за 400 000 евриков, но ЗП у них разная. Может так выйти, что в итоге Фатаи в разы дешевле выйдет, чем Траоре. Хотя я не знаю какая у них ЗП, но логически предположить что в УФЕ он максимум 1 лям - это максимум. Но я полагаю не больше 500 000 в год. Ну а у Ласины под 2 ляма в год не меньше и прав на него нет, чтоб продать. Вот и получается на 1 лям дешевле Фатаи вышел, чем "бесплатный" Траоре - плюс УФА не меньше 5 лямов за него выручит после этого сезона, а если так продолжит, тогда и десятку можно заломить.
19:04
Сосед дворовского тренера
Интересно, этот сутенёр хочет освободить парнокопытного от непарнокопытной команды , НАОБОРОТ, или заботится о СВОЕЙ марже?????
18:26
Chibisov
Вот уфа купила у спарты футболиста фатаи,наверное за не дорого и сравните как играет он и как играют лосины траоре!Хотя за бесплатно и получили полено,а фатаи стоил всего 400 тысяч,но лучше взять бесплатные лосины чем нападающего)
18:20
Тот самый Зануда
Продлевать будете?
18:20
grover
Вот оно-дерево) Купи карту-лапоть)Джентельмены удачи(с).А по теме-дерево.
18:17
Chibisov
Хотя пассажиров в цска море,милановы,цауни,набабкины,лавка и так никакая,так на ней еще и дныри попы просиживают!
18:15
Jean4
"Дураков же нет" чтобы его брать вообще.
18:15
NickNo
Если быть объективным, то нет никакой разницы - играет ЦСКА полным составом с Траоре, или вдесятером, без него. Вот, реально, пустое место. Так что хоть завтра пусть уходит. Кстати, я так понимаю, его агент имел в виду чемпионаты Азербайджана и Казахстана?
18:14
Chibisov
Обменять на игуаина с хедирой в придачу,не форвард,а сказка)
18:12
Больной в смысле болельщик
В Зенит его. пензенский.
18:09
Veron80
Когда он играл в Кубани небыло Селюка. А потом тот ему мозги промыл и увёл его у румынского агента
18:08
Helicopter
Когда он играл в Кубани я думал почему у нас Муса а не Траоре???? Хорошо что я не Гинер)))
18:06
Ботаникум
Я бы законодательно ЗАПРЕТИЛ БЫ ВСЕХ "СЕЛЮКОВ"!!!!!!! А селекционеры ГВК в очередной продемонстрировали свои "компетентность" и "професси'АНАЛизм"!
18:06
П_о_в_а_р
Дураков же нет, чтобы ждать пока Траоре войдет в форму ----------------------------- А он таки в неё вошёл? З.Ы. как то пошловато вышло.
18:04
Enich
все болельщики ЦСКА этого хотят
18:03
Veron80
Траоре как связался с этим лысым дурнем, так его пошла "в гору"! В Кубани феерил, на этой волне перешёл в Анжи и понеслись травны и полирование лавки (Монако, Эвертон) и нигде не заиграл. А не повелся на это недоразумение и было бы все хорошо. У Селюка только один игрок есть нормальный - Яя Туре. И то после того как Селюк открыл рот, человек год не играет. И так будет со всеми кто свяжется с этим агентским недоразумением
18:03
цска 19781978
0 игрок 0 агент Короче ничья 0:0 ))))
18:03
bond1951
0 игрок 0 агент
17:51
ArtTim
Кайрат ему в самый раз...)
17:38
marksan
Бред какой-то! Игрок никакой!
17:33