Дмитрий Селюк: "Готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" не попадет в тройку"

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предложил президенту "Локомотива" Илье Геркусу​ заключить пари. По его мнению, действующие чемпионы не попадут в тройку лучших команд чемпионата России по итогам этого сезона.

- Готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что "Локомотив" по итогам сезона не попадет в первую тройку, - цитирует "Спорт FM" Селюка. - Это однозначно. Но если "Локомотив" попадет в тройку, я из своего кармана заплачу 100 тысяч долларов. А вот он пусть заплатит 50 тысяч долларов если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД.