Дмитрий Селюк: "Головин в "Арсенале? Он талантливый – наплевать, будет там Венгер или нет"

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах полузащитника ЦСКА Александра Головина перейти в "Арсенал" после того, как его по окончании сезона-2017/18 покинет главный тренер Арсен Венгер. По его мнению, хавбек армейцев в любом случае имеет неплохие перспективы оказаться в Европе.

– Венгер, уходя, может посоветовать руководству приобрести Александра Головина?

– Не думаю, что Арсен будет кому-то что-то говорить, а его кто-то станет слушать. Так не принято.

– Выходит, шансы Головина оказаться в лондонской команде резко снижаются?

– Александр – талантливый, хороший парень. Наплевать, будет в "Арсенале" Венгер или нет, посоветует он новому менеджменту его взять или нет! Поверьте, Головин своим футболом сам привлечет внимание топовых клубов. В том числе, и "канониры" захотят его приобрести, если полузащитник продолжит показывать такую игру. Здесь дело не в Венгере, а уровне Головина. У него весьма неплохие перспективы оказаться в Европе. Но нужно же еще понимать, сколько денег запросит ЦСКА.

– Вам нравится трансферная политика армейцев?

– В ЦСКА грамотный менеджмент. Продают футболистов за хорошие деньги, а потом берут бесплатно в аренду. (Смеется) Это стиль клуба. И в этом нет ничего плохого! Единственное, смущает, почему лидеры – Муса, Думбья – потом теряются в Италии, Англии. Нигде заиграть не могут. Я вам, кстати, могу ответить почему.

– И почему?

– Ребята едут не в свои чемпионаты. Сразу не верил, что у Мусы получится в Англии. Не его стиль. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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