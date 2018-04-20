Дмитрий Селюк: "Головин в "Арсенале? Он талантливый – наплевать, будет там Венгер или нет"

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о перспективах полузащитника ЦСКА Александра Головина перейти в "Арсенал" после того, как его по окончании сезона-2017/18 покинет главный тренер Арсен Венгер. По его мнению, хавбек армейцев в любом случае имеет неплохие перспективы оказаться в Европе.
– Венгер, уходя, может посоветовать руководству приобрести Александра Головина?
– Не думаю, что Арсен будет кому-то что-то говорить, а его кто-то станет слушать. Так не принято.
– Выходит, шансы Головина оказаться в лондонской команде резко снижаются?
– Александр – талантливый, хороший парень. Наплевать, будет в "Арсенале" Венгер или нет, посоветует он новому менеджменту его взять или нет! Поверьте, Головин своим футболом сам привлечет внимание топовых клубов. В том числе, и "канониры" захотят его приобрести, если полузащитник продолжит показывать такую игру. Здесь дело не в Венгере, а уровне Головина. У него весьма неплохие перспективы оказаться в Европе. Но нужно же еще понимать, сколько денег запросит ЦСКА.
– Вам нравится трансферная политика армейцев?
– В ЦСКА грамотный менеджмент. Продают футболистов за хорошие деньги, а потом берут бесплатно в аренду. (Смеется) Это стиль клуба. И в этом нет ничего плохого! Единственное, смущает, почему лидеры – Муса, Думбья – потом теряются в Италии, Англии. Нигде заиграть не могут. Я вам, кстати, могу ответить почему.
– И почему?
– Ребята едут не в свои чемпионаты. Сразу не верил, что у Мусы получится в Англии. Не его стиль. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Эдгар которому по
Селюк - амнюк и плевать на него. А Головин распиарен не в меру. Валит руками, подножки даёт, по ногам бьёт. Это - совсем не то, в чём нуждается Арсенал
07:58
Drek
О как засуетились журналисты С-Э. Не верят, особенно после выигрыша Кубка России. Включили все ресурсы против главных конкурентов. Типа Саша, кончай ты ломаться за ЦСКА у тебя же почти контракт с Арсеналом. Манчини в сборной Италии,гуляй Зенит, не до игр тебе уже должно быть.Куснули про скандалы Денисова, вдруг в сборную пригласит Черчесов и главный ньюсмэйкер Глушаков останется на СВОЕМ , лавочном месте, где и собственно должен быть. Судя по всему уже половина игроков и тренеров вообще не общаются с данным СМИ, благо , что многие просто не читают ФэйкСМИ)) На чьи бабосы существует данное издательство?
22:54 20 апреля
waleriy
Да что вы все этого Головина никак не можете засунуть ни в одну из команд Англии. Нет у нас хороших футболистов и не будет до тех пор пока футболистам не понизят зарплаты. А сейчас при нынешних зарплатах у них нет стимула
21:40 20 апреля
tigana.1982
Селюк - он и в Африке селюк... Головин и в ЦСКА не тянет, все решающие и значимые матчи проваливает, в последнее время вообще хамить стал как звездун, а селюки все про Арсенал твердят... Королевство кривых зеркал у нас в футболе...
18:47 20 апреля
Fay
Ну, Муса-Думбия - еще куда ни шло. Хоть стараются. Я все стесняюсь спросить, какого х.., простите, фига среди коней держат витиньеватого подростка? Вагнер, конечно (в отличие от гениального Корвальо), тоже не сразу раскрылся, но сколько будет распускаться этот тропический цветок?! К слову пришлось. У армейцев вапче сейчас что-то не так. Даже Выбрось На Тху, извините за шутку, он хороший игрок, даже он - злой и рассеянный. Голодные что ли? А заметьте (может это совпадение), что ЦСКА посыпался с потерей Марио... Тоже к слову пришлось.
17:23 20 апреля
Fay
Повторюсь, возможно, но Головину, похоже, последнее время приходит звездец. С такой игрой и распущенностью ему при всех его талантах не будет места не то что английском Арсенале, но даже в тульском или украинском, да простят меня болельщики... Он позволяет себе терять концентрацию, манкирует отработки, позволяет поорать и похамить. А за лягание его, несомненно, нужно было выгонять, дисквалифицировать и штрафовать. Я, если что, всю жизнь болею за ЦСКА (и в хоккее тоже), уже более полувека... Но нам такие головины не нужны. Да и никому не нужны. Блин, я сам недавно показывал младшему, как бить обводящий с нырком в конце. Но не приговаривал при этом, дескать, Роналду отдыхает. Правда, я малость постраше... Может и у моего тезки отношение к действительности и своему месту в ней со временем изменится. Лишь бы время не упустил. Эх, вспоминаю Федю Черенкова (хоть он и спартаковец был)...
17:06 20 апреля
shpasic
да и в самом деле - наплевать, кто будет тренером в Арсенале, Головина-то туда никто не позовёт))
16:54 20 апреля
Igocha
Дебил этот селюк, головин хороший, траоре гений, а адриано никто, просто смешно
16:41 20 апреля