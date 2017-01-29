16:54 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Есть договоренность с "Бешикташем" об аренде Траоре"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, который на правах аренды выступает за ЦСКА, подтвердил информацию о вероятном переходе ивуарийца в "Бешикташ". Турецкий клуб арендует африканца до конца сезона.

– Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг, – цитирует ТАСС Селюка. – Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний форвард в 14 матчах чемпионата России забил пять голов. Также на счету экс-игрока "Кубани" и "Анжи" один мяч в шести встречах группового турнира Лиги чемпионов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980634

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КОММЕНТАРИИ (1)
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onlywhitespartak

С селюком давно все понятно , так же как и с его товаром

17:25 29 января

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