Дмитрий Селюк: "Есть договоренность с "Бешикташем" об аренде Траоре"

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, который на правах аренды выступает за ЦСКА, подтвердил информацию о вероятном переходе ивуарийца в "Бешикташ". Турецкий клуб арендует африканца до конца сезона.

– Официально контракт еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг, – цитирует ТАСС Селюка. – Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний форвард в 14 матчах чемпионата России забил пять голов. Также на счету экс-игрока "Кубани" и "Анжи" один мяч в шести встречах группового турнира Лиги чемпионов.