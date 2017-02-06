Дмитрий Селюк: "Если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро"

Дмитрий Селюк, агент нападающего Абдуллы Джафара, рассказал, что "Урал" может подписать контракт с 18-летним игроком до конца сбора. Он отметил, что для футболиста будет полезно поработать под руководством Александра Тарханова. Напомним, что ранее Джафар находился на просмотре в ЦСКА.

– Джафар находится на просмотре в "Урале". Он присоединился к команде буквально на днях, – сказал Селюк. – Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для "Урала" будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде.

– Когда может быть принято решение по Джафару?

– Если все будет нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу. (Сергей АСТАХОВ)