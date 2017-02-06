16:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Если все будет нормально, то с "Уралом" по Джафару договоримся быстро"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего Абдуллы Джафара, рассказал, что "Урал" может подписать контракт с 18-летним игроком до конца сбора. Он отметил, что для футболиста будет полезно поработать под руководством Александра Тарханова. Напомним, что ранее Джафар находился на просмотре в ЦСКА.

– Джафар находится на просмотре в "Урале". Он присоединился к команде буквально на днях, – сказал Селюк. – Это молодой футболист, ему только исполнилось 18 лет. Главный тренер команды Александр Тарханов славится умением работать с молодежью. Для "Урала" будет хорошо, если Джафар останется у них. И для парня тоже будет хорошо в команде.

– Когда может быть принято решение по Джафару?

– Если все будет нормально, то договоримся быстро. До конца сбора все может быть решено. Пока загадывать не хочу. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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werder63

Да что там Урал? Милан избавился от "балласта"))) В Милан подсунь! Или в Челси)))) Сколько в России таких селюков... Нет им числа! Тарханов человек бывалый, если возьмет, то в дубль, с доплатой от Селюка)))

19:32

serzheo

Я все жду, когда в согазе появится команда из персперперпертивных негров. Интересно, кто будет первым "частным клубом" Интересно какова будет реакция болел?... Очень интересно.

17:51

onlywhitespartak

Пол страны таких паразитов как селюк , лишь о своем кармане думает ... Вообще нужно упразднить агентов они только вред наносят

17:24

igorvasilevich

Достал Селюк везти условных Хэнти бездарностей.

17:15

serenky25

В идеале ЛФЛ северная лига.

17:07

serzheo

Ну а чего там договариваться? За миску похлебки у нас во дворе и бомжи играть готовы.

17:04

serenky25

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